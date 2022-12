Arriesgó su vida para salvar a perro atrapado en un río congelado

Con un arpón como guía, Jaqui Miller se deslizó por el hielo hasta alcanzar al labrador.

Miller, voluntaria de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, contó que alcanzó a escuchar cómo se quejaba la mascota.

Publicidad

Así que se puso manos a la obra: se sujetó a la cuerda y fue en busca de Hardy, nombre del labrador atrapado en el río Wansbeck en Reino Unido.

Al llegar allí, en medio del riesgo de un colapso, tomó al perro con fuerza para ayudarlo a salir. Hardy consiguió caminar a la orilla pese a estar herido en una de sus patas

Final feliz para una historia que tuvo en Jaqui Miller a toda una superheroína.