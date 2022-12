Ascensor fuera de control se estrella con un hombre en su interior

El accidente ocurrió en el edificio Comunidad Parque Bustamante, en Santiago de Chile, y quedó registrado de comienzo a fin por la cámara de seguridad instalada dentro del ascensor.

Todo parecía normal cuando un joven ingresó al ascensor desde uno de los sótanos y marcó el piso al que quería dirigirse. En cuestión de segundos, el aparato se descontroló.

En las imágenes se aprecia cómo empieza a subir a una velocidad inusitada y en medio de la angustia de la persona que viaja en su interior.

El ascensor alcanzó los 80 kilómetros por hora y se estrelló contra el techo de la edificación de 31 pisos, según informaron medios locales.

Su ocupante logró salir con vida, sin embargo, su estado es grave y recibe atención en la clínica Santa María, en la capital chilena.

Este dramático video no ha sido indiferente a los usuarios de las redes sociales que han hecho eco de la noticia en diferentes países del mundo.

La CIA "ni confirma ni desmiente" su primer tuit

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) inauguró su propia cuenta en Twitter con un toque de humor: "No podemos confirmar ni desmentir que este sea nuestro primer tuit", decía el mensaje.

Con esta broma sobre su proverbial hermetismo, la mayor agencia de espionaje del mundo abrió su cuenta pública @CIA, tras años de ausencia de esta popular red social.

We can neither confirm nor deny that this is our first tweet.— CIA (@CIA) junio 6, 2014