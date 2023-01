Así embistió elefante enfurecido a un vehículo todoterreno con turistas que iban de safari

El conductor trató de alejarse en reversa para evitar un desenlace fatal, pero el animal no estaba dispuesto a ceder y corrió tras él.

Turistas australianos visitaban una reserva natural en Sudáfrica, cuando se encontraron con una manada de elefantes que no estaba de buen humor.

El conductor y guía se percató del peligro y actuó como lo haría cualquier experto en este tipo de expediciones: comenzó a dar reversa con total naturalidad y pidió a los ocupantes no gritar y mantener la calma, para no alterar aún más los ánimos de los animales.

Uno de los elefantes, sin embargo, decidió ir tras ellos y embestir el vehículo todoterreno en el que se desplazaban. Estaba realmente molesto.

En el video, grabado por uno de los turistas con su celular, se veía cómo el conductor con gran pericia intentaba alejarse sin dar la espalda, pero parecía que no era suficiente para el elefante que arremetía de nuevo.

Al final solo hubo latas sumidas y una lección para todos: ir a un safari no es como visitar un zoológico. Estar tan cerca de la vida silvestre puede sugerir el mayor de los riesgos.