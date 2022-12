Así es la dura tarea de pintar las uñas más largas del mundo

Necesita al menos tres frascos de esmalte y lleva 20 horas de trabajo. Esta es la historia de Ayanna Williams.

Esta manicurista se ganó un lugar en el libro Guinness World Records 2018 gracias a sus extensas uñas. Para hacerse una idea, su uña más larga, la del pulgar de la mano izquierda, mide 68 centímetros.

Ella obtuvo el récord luego de que Chris Walton, también de Estados Unidos, y quien ostentaba el título, decidiera deshacerse de ellas; habían crecido con una longitud total de 731 centímetros.



Aunque es difícil que alguien se anime a romper su récord, Ayanna reveló cómo logró llegar a este punto:

Paciencia: esta longitud no fue lograda de la noche a la mañana. Ayanna tuvo que cuidar sus manos durante más de dos décadas para lograr la hazaña.

Resistencia: lavar los platos sin romperlos y otras tareas domésticas deben aprenderse a desarrollar sin desespero. “Me lleva más tiempo hacer algo de lo que tomaría a otras personas, debido a la longitud de mis uñas", dice a Guinnes Record.

Personalidad: la fuerza debe ser sicológica y debe estar centrada en neutralizar los comentarios negativos sobre llevar esas ‘garras’. “Vas a tener un poco de gente odiándote, no van a entender”.

Esmalte de buena calidad: un aliado indispensable para la ardua tarea es un buen barniz, tanto en calidad como cantidad. Más de dos recipientes se gasta ella para embellecerlas. Recomienda los colores claros, pues los oscuros pueden manchar las uñas.

Además, aplicar endurecedor.

Lejos de las multitudes: uno de los enemigos que se puede evitar es tumultos de personas. La explicación de por qué no es recomendable sobra.

Pegar las uñas: una uña rota no es el fin, se pueden unir utilizando un pegamento especial.

Como último consejo dice que hay que amar las uñas: “No dejes que nadie te desanime de ser quien eres”.