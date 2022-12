Así es la vida: niña llora de emoción al ver en una ecografía a su hermanita

“La amo tanto”, dijo Myla al observar la imagen de su hermanita en una ecografía. Era la primera vez que Carly Tansey, su mamá, le permitía acompañarla. Lo que vino después fue un verdadero regalo de vida.

Ocurrió en cuestión de segundos: Myla se abalanzó sobre la imagen, la abrazó, la besó y luego estalló en llanto. Era su hermanita la que se movía en esa pantalla.

Publicidad

Su mamá, Carly, intentaba calmarla, pero ni ella misma podía contener la emoción y grababa con su celular ese momento especial que ha logrado cautivar a miles de usuarios en las redes sociales.

La hermana de Myla nacerá en noviembre próximo.

Publicidad

Un cocodrilo en el tercer hoyo

No es ciencia ficción. Un cocodrilo gigante atravesó un campo de golf en Florida (EE. UU.), bajo la mirada incrédula de los deportistas.

Publicidad

Todos sacaron sus celulares y grabaron el momento. El animal, con andar lento, arrastró su cola por el tercer hoyo.

El golfista Charlie Helms, quien compartió este video, dijo que no había por qué preocuparse ya que los cocodrilos salvajes son tímidos y no atacan si no se sienten amenazados. ¿Le creemos?

Esta ardilla resultó ser una ladrona honesta

¿Han oído hablar de la ley del menor esfuerzo? Una ardilla lo aplicó a cabalidad, solo que fue descubierta en su intento.

Publicidad

Publicidad

El animal fue sorprendido con las manos en la masa cuando robaba la comida que los dueños de una vivienda les ponen a diario a los pájaros en una casita de madera construida para ellos.

Asustada, la ardilla botó todas las semillas que había depositado en su boca. Eso sí, huyó como cualquier ladrón, sin dar explicaciones.