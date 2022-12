Así fue posible Navidad soñada para niños hospitalizados y con duras enfermedades

¿Qué Navidad puede tener un niño con una enfermedad grave y lejos de su hogar? La mejor de todas, siempre y cuando alguien le regale esperanza. Eso fue, justamente, lo que hizo la fotógrafa y artista Karen Alsop, quien decidió llevar la Navidad a un hospital australiano y hacer realidad los sueños de 30 pequeños pacientes.

Y es que mientras el mundo celebra en esta época decembrina, existen muchas familias que luchan día a día para que no se apague la vida de sus hijos. Alsop entendió que si los niños no podían ir a casa, ella debía hacer algo para que sintieran el calor y la alegría de una fecha tan especial.

Necesitó 15 horas para acondicionar como estudio fotográfico una habitación del hospital infantil de Monash, en Melbourne (Australia).

Papá Noel saludó uno a uno a los niños enfermos llevados hasta allí, pero también fue hasta la cama de los que no podían caminar.



Con ayuda del PhotoShop, el frío hospital se convirtió en la Navidad soñada.

Treinta lugares mágicos, recreados individualmente, hicieron olvidar, así fuera por un instante, el dolor, los monitores, las jeringas, el suero.

Su regalo cobró vida

Para algunos, ellos son los mejores padres del mundo. Tienen todo el derecho a pensarlo. Y es que lograron conmover hasta las lágrimas a millones de usuarios en el mundo, luego de cumplir el sueño de infancia de su hija: que su perrito de peluche cobrara vida.



Advertisement

Le pidieron a la niña que cerrara los ojos. Ella, juiciosa, lo hizo, eso sí, sin soltar su muñeco. Al abrirlos de nuevo se encontró con un cachorro igual a su perro de felpa, solo que el primero la observaba y le batía la cola.

Estalló en llanto. “¡Es demasiado dulce!”, repetía una y otra vez mientras abrazaba a “Luna”, esta perrita que con un moño rojo se ganó todo nuestro cariño.

La mejor clase de matemáticas

¿Quién dijo que las matemáticas deben ser aburridas? Para un grupo de niños de cuarto de primaria, es toda una fiesta.

“Dividir, multiplicar y restar, llevarlo arriba y traerlo de vuelta”, hace parte de la letra de la canción que los estudiantes compusieron para hacer sus operaciones.



La más feliz es su profesora, Nadine S. Ebri, que publicó este video en Facebook, con el que ha logrado llevar estas matemáticas musicales a millones de usuarios en las redes sociales.