Así la dejó el “amor de su vida” hasta que ella dijo ¡no más!

La bloguera irlandesa Emma Murphy, con más de 30 mil seguidores en Facebook, dejó de publicar sus consejos de salud y belleza, para revelarle al mundo su más doloroso secreto: ser víctima de violencia doméstica.

El hombre al que consideraba el “amor de su vida” y padre de sus dos hijos, Xavier y Arabella, empezó a maltratarla física y psicológicamente, después de que ella descubriera que le era infiel.

“He estado en una relación por tres años y medio con un tipo que pensé que era el indicado para mí. Era el amor de mi vida (…) Desafortunadamente, el año pasado me enteré que me fue infiel con una de sus clientes”, relata Murphy frente a la cámara.

Ciega de amor, le perdonó todo, lo que le permitió a su verdugo torturarla una y otra vez.

I thought long and hard before posting this video, this is very difficult for me but I have to do what is RIGHT, if you or anyone you know has it is in a similar situation please share this video to inspire other women around the world, violence is NOT the answer!!!!Posted by Emma Murphy on Lunes, 6 de julio de 2015 https://www.facebook.com/647305061992822/videos/912227398833919/

“(…) Cuando lancé su teléfono, me pegó un puñetazo en la cara. No era la primera vez. El año pasado casi me rompe la cabeza”, recuerda.

Pese a que no revela el nombre de su agresor, su testimonio no resulta menos dramático. Se muestra a sí misma con las heridas y los moretones que le dejó en su cara el más reciente acto de violencia en su contra y con el que ella decidió decir ¡no más!

“(…) Finalmente, me di cuenta que esto no es aceptable. Ningún hombre tiene el derecho de golpear a una mujer; ningún hombre, sin importar lo grande o pequeño que sea (…) Solo ahora tuve el coraje de alejarme y acudir a mis amigos, mi familia, las personas que me aman. Tuve el coraje, esta vez, de hacer algo al respecto”.

El video, publicado el pasado lunes en Facebook, ha sido reproducido cerca de siete millones de veces. Dice Murphy que con su testimonio espera ayudar a otras personas que, como ella, sufren la violencia doméstica.

“No es un ambiente en el que deben crecer tus hijos”, dice entre lágrimas.

La parodia de la Copa América

El certamen deportivo terminó para todos, menos para el creador de animaciones R4six, que lanzó una parodia en la que resume los momentos más polémicos de la Copa América Chile 2015.

La expulsión del brasileño Neymar tras el riflazo por la espalda a Pablo Armero hace parte del video que este miércoles superaba las 400 mil reproducciones en internet.

A su autor no se le escapó nada: ni la mano inquieta del chileno Jara contra la existencia del uruguayo Cavani, ni las faltas sin castigo, ni los descaches de jugadores mundialistas.

Al final, al mejor estilo de un corto animado, argentinos y colombianos siguen buscando en la Vía Láctea los balones pateados por Higuaín y Muriel.

El clon de La Máscara

Suena la música en un club recreativo y un niño se roba todas las miradas. Comienza a bailar al ritmo del tema Cuban Pete y pareciera haber sido poseído por el mismísimo Jim Carrey, en su papel de La Máscara.

El niño ha estudiado muy bien la escena. Es un danzarín espontáneo, pero listo para saltar a la fama. Y puede que lo logre: en una semana, el video tiene 1,5 millones de vistas. ¡Sabor latino!