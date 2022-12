Ataque inesperado: pulpo se lanza sobre cangrejo en costas australianas

Porsche Indrisie grababa a un colorido cangrejo que se paseaba por las costas de Yallingup, en el oeste de Australia, cuando de repente un pulpo salió del agua y saltó sobre el crustáceo.

Pese a la impresión que le causó el ataque inesperado del pulpo, la cámara de esta mujer australiana no dejó de grabar. Eso sí, gritaba a todo pulmón que un pulpo estaba devorando al protagonista de su video.

La batalla por la supervivencia comenzó con desventaja para el cangrejo, que poco pudo hacer frente a los tentáculos de su cazador.

El pulpo aventado se la jugó a fondo, saliendo del agua, arriesgando su propia vida, para al final arrastrar con dificultad a su presa y desaparecer con ella en el mar.

El video supera los 2,7 millones de reproducciones en YouTube.



La edad de la inocencia

El sentido de la vida, así se titula el video que podría resumir la inocencia de los niños. Su protagonista es Elsa, de tan solo 16 meses de nacida, que intenta darle de comer a su gato.

En un descuido de la niña, el gato se da la vuelta y ella no sabe por dónde alimentar al animal.

Cuando estaba a punto de cometer una gran equivocación e introducir el alimento por otro lugar, su papá, Alejandro Gutiérrez, le llamó la atención con un oportuno consejo: “¡No, por ahí no, por la boca mejor!”.

Advertisement

Por la expresión de Elsa, parece que la lección quedó aprendida.



Stephen Hawking felicita a Eddie Redmayne a través de Facebook

El protagonista de La Teoría del Todo, Eddie Redmayne, era considerado el favorito para el Oscar al mejor actor, pero su conmovedora reacción al ganar dejó en claro que no lo daba por hecho.

El actor británico de 33 años, que interpreta al científico Stephen Hawking en la película sobre su declive físico y su primer amor, corrió al escenario como un niño. Le hizo una enorme sonrisa a la presentadora Cate Blanchett en algún momento durante su discurso y abrazó su estatuilla embelesado.

"No sé si soy capaz de articular cómo me siento. ... pero sepan por favor estoy completamente consciente de que soy un hombre afortunado, afortunado", dijo en la ceremonia del domingo.

Su emoción se vio doblemente premiada este lunes con el mensaje que el mismo Hawking le dejara en su cuenta en Facebook.

“Felicitaciones a Eddie Redmayne por ganar el Oscar tras interpretarme en La Teoría del Todo. Bien hecho, Eddie. Estoy muy orgulloso de ti”, escribió el científico.



Y es que Redmayne mezcló su euforia con un mensaje serio sobre la enfermedad que Hawking, de 73 años, ha enfrentado desde que fue diagnosticado en 1963: una afección neuromotora conocida como enfermedad de Lou Gehrig y esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

"Este Oscar le pertenece a toda la gente alrededor del mundo con ELA", dijo. También dedicó su premio a "la familia excepcional" de Hawking, su exesposa Jane Wilde y sus tres hijos.

La Teoría del Todo se basa en un libro de Wilde en el que esta relata su vida con Hawking.