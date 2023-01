¡Atención usuarios de Instagram! La aplicación volverá a tener el orden cronológico

Algunos se venían quejando porque se mostraban contenidos por cantidad de ‘likes’ y no por la hora de publicación.

Desde que Facebook compró Instagram, fueron cientos los cambios que llegaron a la red social de fotografía. Algunos fueron buenos, otros malos, pero la mayoría de usuarios tenían una queja en común: no les gustó que la aplicación abandonara su estilo cronológico.

Antes de dicha actualización, las personas veían las fotografías y videos de las personas que seguían según el momento de publicación. Con dicho cambio, se organizaba el contenido de acuerdo a la popularidad de lo publicado, muy similar a lo que pasa en Facebook.

Los ruegos fueron escuchados por los desarrolladores e Instagram recupera el orden cronológico, aunque no del todo.

Desde la nueva actualización, que aún no tiene fecha de salida, las primeras publicaciones que se verán son las más recientes, pero al bajar a través del muro se ubicarán las que el algoritmo de Instagram crea que son de mayor interés.

Con esta nueva forma de organizacón, la aplicación busca conciliar las dos formas de ver las fotos y videos de la App.

Otra de las nuevas funciones anunciadas por Instagram es ‘Shopping’. Con esta, los usuarios podrán comprar directamente en las cuentas de tiendas online simplemente seleccionando la foto del producto que se quiere.

Los nuevos cambios son parte de la estrategia de la gran ‘F’ para potencializar su negocio frente al bajón de popularidad por las filtraciones de información personal de la red creada por Mark Zuckerberg.

Vale recordar que Instagram es en la actualidad la red social de mayor crecimiento y popularidad. Con sus instastories, desbancó a Snapchat en la cantidad de usuarios diarios.