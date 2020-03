¡Ay, Jesús! Sacerdote olvidó desactivar los filtros de Facebook en su misa por internet

La Iglesia católica se ha adaptado a la tecnología para acompañar a los fieles en esta cuarentena. Sin embargo, a algunos aún les cuesta.

Italia es el país europeo más afectado por el coronavirus COVID-19 con 6.820 muertos y más de 50.000 contagiados. Estas alarmantes cifras han obligado al aislamiento.

Para acompañar a sus fieles en casa, como en varios países, las distintas religiones han optado por apropiarse de la tecnología para llevar mensajes de esperanza.

Uno de los ejemplos es este sacerdote italiano, que transmitió desde su templo la eucaristía. No obstante, olvidó un pequeño detalle: desactivar los filtros, y protagonizó un momento cómico.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020