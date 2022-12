Ayude a cumplir último deseo a niña fallecida en trágico accidente

Anna van Keulen, de 13 años, sufrió un accidente cuando se dirigía en bicicleta a su colegio en Tillburg, Holanda. La niña no logró sobrevivir a sus heridas.

Hoy, en medio del dolor que produce la pérdida de un hijo, Niek van Keulen, su padre, intenta cumplir el más ferviente deseo de Anna: ser una famosa pianista.

“Mi hija Anna quería ser famosa. Ahora, ella murió de repente. Ayúdela a ser famosa viendo este video”, escribió el padre en su cuenta en Twitter.

Para que el mundo conozca su talento, Niek subió a internet un video en el que se ve a la niña tocando en el piano Did I Make the Most of Loving You , tema de la serie Downton Abbey .

La respuesta de los cibernautas ha sido asombrosa. En menos de dos días, el video ha recibido 1,5 millones de visitas.