"Ayyy, *#€&": la reacción de esta abuelita al recibir la vacuna COVID se hace viral

El video de una abuelita que recibió la vacuna COVID-19 se hizo viral por la reacción que tuvo la señora antes de ser inmunizada.

Tres auxiliares estuvieron a su alrededor mientras la preparaban para la inyección y, tan pronto una de ellas tomó su brazo, empezó a gritar y hasta soltó una grosería cuando sintió la aguja.

El video, con más de 90 mil reproducciones, fue publicado por el periodista caleño Miguel Ángel Palta, aunque no es claro si fue grabado en esa ciudad.

Ni las auxiliares ni la hija de la abuelita, que al parecer fue quien captó las imágenes, pudieron contener las risas ante la tierna reacción de la señora, que tiene decenas de comentarios a su favor.

“El día que me a mí me toque tiene que ser en la EPS, pues creo que me tienen que incapacitar mínimo un día. ¡Qué aguja tan grande y larga! ¿No puede ser una más pequeña?”, dice una usuaria.

“Vuelven a la niñez. Además, puede que le duela la piel, sitica ella”, comenta otra persona.

A la fecha, en Colombia se han aplicado cerca de 200 mil vacunas COVID-19 de las más de 500 mil que ya han llegado al país.