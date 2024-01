Baby shower compartido: hombre embarazó a cinco mujeres al mismo tiempo y les organizó celebración

Una particular historia se hizo viral en redes sociales, pues un hombre embarazó a cinco mujeres al mismo tiempo y, en vez de mantenerlo oculto, decidió compartir el hecho con el mundo, organizando un baby shower con las mamás.



En un video compartido en TikTok, una de las cinco celebradas, identificada como Lizzy Ashliegh, escribió en la publicación lo siguiente: “Cuando el papá de tu hijo embarazó a otras cuatro mujeres a la misma vez. Supongo que ahora somos 'esposas hermanas'”.

Lizzy contó que ella fue la encargada de maquillar a todas las madres protagonistas del baby shower compartido. Aseguró que las cinco son "una fuente de apoyo mutua" y para los niños que están por nacer.

“Felicitaciones y buena suerte para nuestra próxima familia de once”, manifestó Ashliegh, sugiriendo que las mamás y el padre de los bebés mantienen una buena relación, a pesar del inusual suceso.

Además, agregó que “no podemos cambiar el hecho de que él es el padre de nuestros hijos. Todo sucede por una razón”.



Las reacciones de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. “Lo único que importa aquí es si él es capaz de cuidar de todas ellas y sus hijos”, “Mi esposo se casó conmigo y no me dijo que tenía tres hijos con tres mujeres. Todavía me estoy recuperando de la angustia y la fractura del alma” y “Desde que el hombre avise y todas estén de acuerdo, está bien”, son algunas de las reacciones.