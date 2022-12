Bailando con papá, el conmovedor video de las cinco millones de visitas

McKenzie Michele Carey nació con un trastorno genético que le impide moverse, pero eso no ha sido obstáculo para que ella sea feliz.

Su padre, Mike Carey, prometió entregarle todo su amor a esta niña. Y la mejor forma para comunicárselo se dio a través del baile.

Desde hace siete años, papá e hija participan en concursos de talentos alrededor de los Estados Unidos.

Su actuación más reciente, publicada en internet, ha generado un gran impacto entre los cibernautas.

El tema musical The Climb, de Miley Cyrus, comienza a sonar y Mike aparece en el escenario empujando la silla de ruedas en la que va su hija. Segundos más tarde, la levanta, la rodea con sus brazos y McKenzie pareciera que volara.

Todo ocurre frente a un auditorio que aplaude y suspira.

Un movimiento suave hace que la niña incline su cabeza y deje ver una amplia sonrisa.

El video titulado Kenzie baila con su papá , ha sido visto más de cinco millones de veces en YouTube.

Con esta actuación, Mike Carey espera crear conciencia sobre la enfermedad de su hija y recibir donaciones para financiar los costosos tratamientos médicos.

Si está interesado en conocer más de esta historia, ingrese a la página de la fundación Go Fund Me .