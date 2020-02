Bailarina de pole dance sufrió tremenda caída de 5 metros durante show y siguió bailando

Se fracturó la quijada, pero quizá el dolor más fuerte fue el de la indiferencia, pues el club se negó a ayudarle con los gastos médicos.

Genea Sky hacía gala de toda su destreza en la parte más alta del tubo cuando perdió el control y cayó al suelo. Pese al grito de la multitud y el doloroso aterrizaje, en el que su rostro llevó la peor parte, ella continuó bailando de rodillas como toda una profesional.

Con el dolor a cuestas, Genea Sky siguió haciendo otros movimientos de destreza.

bb girl fell off the pole and continued throwing it pic.twitter.com/PhIIYI59Yl — AUSTIN (@THEEGEMINl) February 9, 2020

Lejos de reconocer su profesionalismo, en las redes sociales se dedicaron a burlarse. Hasta el rapero 50 Cent publicó el video con tono risueño, mientras que ella no la estaba pasando nada bien: además de la quijada, se quebró algunos dientes y sufrió un esguince de pantorrilla.

Debido a las burlas, publicó en Twitter: “Sí, me caí del poste. Sí, me fracturé la mandíbula. NO, no estoy bien y no hay absolutamente nada gracioso sobre esta situación. Este es el peor dolor que he sentido y no se lo desearía a nadie”.

El portal TMZ recogió la versión del gerente del XTC Cabaret de Texas, Eric Langan. El hombre manifestó que no cubrirían sus gastos médicos porque no le habían pedido a Genea que subiera al tubo. Así mismo, que la rutina de las empleadas era autónoma, y con ella, la responsabilidad de sus acrobacias. Otra excusa fue que la joven no es empleada de tiempo completo y que por eso no podía obtener los beneficios de otros trabajadores.

Debido a estas condiciones, no tuvo más remedio que pagar de su propio bolsillo los gastos médicos. Una amiga creó una petición en GoFundMe y alcanzaron a recaudar 31.000 dólares, con los que pudo cancelar la cuenta.

“Esto no es para recibir su atención. Este video es para poner al tanto a todos y agradecerles por todo su amor y apoyo. Soy verdaderamente bendecida y aprecio los mensajes amables”, manifestó en una publicación en redes sociales.