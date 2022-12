Bebé de Burger King encontró a su madre biológica

Una mujer que fue abandonada cuando era recién nacida en el baño de un restaurante de comida rápida de Pensilvania dijo que encontró a su madre biológica tres semanas después de haber lanzado una búsqueda que generó atención a nivel mundial.

Katheryn Deprill, de 27 años, dijo que sintió "felicidad pura" cuando conoció a su madre por primera vez el lunes en la oficina de un abogado.

"Es mejor de lo que me pude haber imaginado. Es tan dulce y amable, estoy muy contenta", dijo Deprill, quien se ha vuelto famosa como la Bebé de Burger King.

Deprill comenzó su campaña el 2 de marzo al publicar en su página de Facebook una foto en la que sostenía un letrero que decía "Busco a mi madre biológica. ... me abandonó en un baño de un Burger King a las pocas horas de haber nacido en Allentown, Pensilvania. Por favor ayúdenme a encontrarla publicando este mensaje".

La foto fue compartida más de 30.000 veces en Facebook por usuarios de todas partes del mundo y la historia de Deprill llegó a numerosos medios. También llegó a los oídos de una mujer que afirmaba haberla abandonado y ella se presentó con el abogado John Waldron, quien hizo los preparativos para que ambas se conocieran.

Deprill dijo que se parece mucho a la mujer, cuyo nombre no quiso revelar.

"Sentí como si me estuviera viendo en un espejo", dijo.

Deprill estudió para ser paramédico, está casada y es madre de tres hijos, vive fuera de Allentown, en el municipio de South Whitehall. Contó emocionada el momento en el que abrazó a su madre.

"Me dieron el abrazo que busqué por 27 años y eso ayudó a romper el hielo", dijo. "Le pregunté si me podría abrazar y me dijo 'por supuesto' y extendió sus brazos, el resto es historia".

Ambas se reunieron unas cuatro horas e intercambiaron sus datos de contacto. Deprill dijo que planean reunirse de nuevo.

"Definitivamente vamos a comenzar a tener una relación", dijo.

Deprill se negó a hacer declaraciones sobre las circunstancias de su abandono, y dijo que esas preguntas deberán hacerse a Waldron, quien no contestó las llamadas telefónicas que se le hicieron para conocer su opinión.

La mujer había dicho que cuando era adolescente, fue violada cuando estaba viajando por el extranjero y quedó embarazada. Sostuvo que ocultó el embarazo a sus padres y que cuando dio a luz sintió que no podía llevar a su recién nacida a un hospital, según declaró Waldron a WFMZ-TV.

Waldron aseguró que la mujer también había comenzado a buscar a la hija que abandonó.

Deprill dijo que su madre expresó su arrepentimiento durante su encuentro. Ella señaló que la ha perdonado "110%, definitivamente".

Una guerrera chihuahua

Para los que creen que el tamaño es importante, una perrita chihuahua tiene cómo echar a pique esta teoría.

Su nombre es Sadie y se convierte en una aguerrida rival al momento de defender su plato de comida.

La pequeña chihuahua no se dejó amedrentar por el gran Foxie que lo único que quería era robarle la cena.

Pese a que el plato era más grande que ella, Sadie no quería compartir y prefirió tomar el riesgo frente a su antojado rival.

El final, sin embargo, no fue como el de David y Goliat. El dueño de las mascotas decidió parar de grabar cuando sintió que la perrita podría salir lastimada.