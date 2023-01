Bill Gates recomienda los cinco libros que hay que leer cuanto antes en este 2018

El cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo sugiere desde una novela de fantasmas hasta una autobiografía de una paciente con cáncer.

Este es el top 5 de este filántropo millonario:

-Leonardo Da Vinci, de Walter Isaacson

-Everything happens for a reason: and other lies I’ve loved (Todo ocurre por una razón: y otras mentiras que me encantaron), de Kate Bowler

-Lincoln in the Bardo, de George Saunders

-Origin story: a big history of everything (La historia del origen: una gran historia sobre todo), de David Christian

-Factfulness (Basado en hechos), de Hans Rosling