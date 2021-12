Bloguero adopta a una langosta del supermercado y se vuelve viral en redes sociales

En Estados Unidos, un bloguero decidió adoptar a una langosta como su mascota. El hombre llamado Leon Brandwood compartió en You Tube un video en el que cuenta la historia del crustáceo, a quien bautizó como 'Leon'.

La langosta fue rescatada hace tres meses de un supermercado. Cuando el hombre compró al animal este tenía las pinzas amarradas con bandas elásticas. Por esto mismo, tiene sus tenazas atrofiadas y no puede cazar con facilidad.

El video publicado en You Tube ya cuenta con más de 3.000.000 de reproducciones, 280.000 me gusta y 30.000 comentarios.

Muchos usuarios celebraron que el hombre no se comiera a la langosta y haya decidido adoptarla como mascota. También, consideran que con su contenido se puede aprender más sobre los crustáceos.

No obstante, cierto grupo de usuarios le sugirió al sujeto que liberara al ejemplar en su hábitat natural, a lo que respondió que no cree que sea lo más conveniente, ya que por las ataduras que sufrió 'Leon' no podría adaptarse fácilmente al ambiente y por su poca movilidad sería una presa fácil para otros animales.