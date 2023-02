‘Bold glamour’, el filtro de la belleza extrema que revoluciona a TikTok

En la red social TikTok , un filtro de belleza extrema está llevando a los jóvenes a cambiar por completo sus rasgos físicos. Se trata de ‘Bold glamour’, una especie de ‘Retrato de Dorian Gray’ donde nadie es lo que parece.

Ani Pocino es una de las influenciadoras que ha probado el ‘Bold glamour’, cuyos resultados saltan a la vista en la red social TikTok.

Es tan dramático el resultado, que quienes lo usan se convierten en un retrato de fantasía de sí mismos: sin arrugas, sin manchas, con ángulos de modelo y miradas penetrantes

Por más que lo intentan, los tiktokers no pueden retirar tanta belleza de sus rostros y es que el filtro está tan bien hecho que romperlo es casi imposible.

Sin embargo, expertos han alertado que su uso por parte de menores de edad supone un gran riesgo: aumentar sus inseguridades y no aceptarse tal y como son en una sociedad cada vez más ávida de vivir de las apariencias.

Sin duda, un filtro de belleza extrema que está llevando la inteligencia artificial a límites insospechados.

Rechazan a mujer por utilizar muchos filtros

En diciembre de 2022, una usuaria de TikTok, identificada como ninoska_lamaestra1, se hizo viral tras revelar una decepción amorosa después de que decidió viajar varios kilómetros para conocer personalmente a su novio, con quien inició una relación por internet. Sin embargo, este la rechazó porque supuestamente utilizaba muchos filtros en sus redes.

La mujer, quien es una madre soltera de 3 niños, viajó desde Massachusetts hasta Washington D. C., Estados Unidos, después de que su novio le pagó el tiquete de avión.

En el video que subió a redes se ve a la madre caminando en el aeropuerto de Washington D. C. con sus maletas y decepcionada, porque su novio no quiso conocerla ni hablar con ella al verla por primera vez, ya que no lucía como en las redes sociales y le terminó la relación.

“Para el chico que me pagó el vuelo a Washington D. C. y no quiso nada conmigo después de conocerme sin filtros. En realidad soy culpable por abusar de los filtros. Debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, escribió la usuaria en el clip.