Brigitte Baptiste propuso pensar en una mujer para dirigir selección Colombia masculina de fútbol

Brigitte Baptiste, rectora de la universidad Ean, agitó las redes sociales este martes, 19 de abril de 2022, con un comentario en alusión a quién debería reemplazar a Reinaldo Rueda en la dirección técnica de la selección Colombia masculina de fútbol.

“Llegó el momento de pensar en una mujer para dirigir la selección masculina de fútbol en Colombia”, escribió Brigitte Baptiste en su cuenta de Twitter.

Llegó el momento de pensar en una mujer para dirigir la selección masculina de fútbol en Colombia. — Brigitte LG Baptiste (@Brigittelgb) April 19, 2022

El mensaje de la bióloga y PhD Honoris Causa en Gestión Ambiental se hizo viral y generó múltiples reacciones. Hubo quienes calificaron la propuesta como populista y la cuestionaron.

“¿Qué mujer tiene experiencia y resultados en el fútbol masculino de clubes o selecciones reconocidas?”, preguntó, por ejemplo, el usuario @jufito35.

Algunos, como la usuaria @PatoPatz, señalaron que “nombrar a alguien sólo por su género sin conocimiento, técnica, ni procesos exitosos previos es absurdo”.

“En serio, al menos sustente la opinión, sugiera un nombre, porque es que no lo hay, en el mundo al menos hasta ahora no hay ese caso en una selección de renombre, es tirar el concepto por rebuznar. No por generar”, anotó, por su parte, @jtrianac.

Otros usuarios también señalaron que no hay actualmente una mujer que cumpla el perfil para dirigir a la selección Colombia, pero sí consideraron la propuesta interesante pensando hacia el futuro.

“No veo un enfoque de una mujer para la selección por el mero hecho de que no la vemos dirigir a un equipo profesional masculino de la A, pero no niego que me gustaría ver una mujer ser la DT de un equipo del FPC masculino, sería bueno que se empiecen abrir puertas por este lado”, comentó @Andrs_G25.

Por ahora, la selección Colombia se encuentra sin técnico, pues Reinaldo Rueda salió al no lograr la clasificación al Mundial Catar 2022.

