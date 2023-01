Broma cruel: le hizo creer a su hermano que era invisible y el niño no soportó sentirse anulado

Jugar con la inocencia de un niño puede terminar mal, como le ocurrió a Vardon, la víctima de este truco del youtuber David Dobrik con millones de reproducciones.

Nick Antnyan, el hermano mayor de Vardon y amigo de Dobrik, convenció al niño para que sirviera de voluntario en su acto de magia. Lo sentó en una silla, lo tapó con una cobija y, después de unas palabras, retiró la manta.

Lo que no sabía Vardon es que su familia se había confabulado para hacerle creer que no lo veían.

El niño trató de interactuar con sus parientes y amigos, pero todos lo ignoraban. Tomaba del brazo a unos, les gritaba a otros y la impotencia comenzó a invadirlo.

El golpe fulminante se dio cuando Dobrik pidió que le tomaran una foto con el supuesto “niño invisible” y, en efecto, en la pantalla del celular solo se veía el youtuber. Otro truco más planeado con anterioridad.

Vardon estalló en llanto, no soportó sentirse anulado.

La broma cruel, publicada por Dobrik, sumaba este viernes más de 8,7 millones de reproducciones en Twitter y casi cuatro millones en YouTube.



I highly recommend that everyone turns their siblings invisible HAHAHAH pic.twitter.com/SK4jLw7cNa — DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) September 6, 2018

