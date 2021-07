Broma de una nieta a su abuela se sale de control y terminan entre contagiosas carcajadas

La broma de una nieta a su abuela se salió de control y no resultó cómo esperaba, sino mucho mejor, pues el video para generar supuesta lástima terminó en una escena repleta de carcajadas que contagian a cualquiera.

Tamara, la protagonista del video viral , quiso jugarle una inocente broma a su abuela: le pidió ayuda para hacer un video que generara lástima, pues supuestamente estaba aplicando para una beca de estudio. La señora accedió.

Se sentaron frente a la cámara y no había empezado el diálogo cuando se empezó a colar la risa, tanto de la nieta como de la abuela. Se tranquilizaron y Tamara intentó continuar, pero siguieron las sonrisas, las risas, hasta que estallaron en carcajadas.

Intentaron nuevamente grabar el video ‘lástima’ y Tamara tomó la vocería: “Hola, mi nombre es Tamara García. Quiero solicitar esta beca porque nos hace mucha falta en casa. Vivo con mi abuela y ahora mi abuela está embarazada, está esperando un hijo…”.

Ese último comentario le cayó muy en gracia a la señora y nuevamente entraron en un círculo vicioso de carcajadas del cual no pudieron salir.

Esta broma de una nieta a su abuela ha generado que, así como ellas, muchas personas en redes sociales no paren de reír. El video ha sido visto casi un millón de veces y no faltan comentarios que aplauden el sentido del humor de la mujer, que ya tiene 90 años y no para de reír.