¡Buenas noticias desde Ciudad Gótica! Este pequeño superhéroe ha derrotado al cáncer

El ‘Niño Murciélago’, como se le conoce a Miles Scott, tuvo en la leucemia a su más enconado archienemigo. Su historia es tan increíble como inspiradora.

Una ciudad se paralizó en el 2013, para volver realidad el mayor sueño de Scott, de cinco años y con cáncer: convertirse en su superhéroe favorito.

Celebridades, medios de comunicación, empresas privadas, instituciones públicas y gente del común hicieron de San Francisco, en los Estados Unidos, una especie de Ciudad Gótica, donde Batkid, el ‘Niño Murciélago’, pudiera enfrentar el crimen y salvar vidas.

A donde llegaba en su batimóvil, sí señores, un Lamborghini negro como el de Batman en la ciencia ficción, el niño era recibido por supervillanos como el Guasón y el Acertijo, a los que enfrentaba con la creencia de que estaba haciendo el bien.

La iniciativa fue, en realidad, de la fundación Make a wish, que con su proyecto llevó a Miles a aliviar el dolor de años de batalla contra la enfermedad.

Hoy, cinco años después de que Batkid protegiera a Ciudad Gótica, se conoce la noticia de que Miles Scott está libre de cáncer. Venció a la leucemia. Batkid, ahora de diez años, es un superviviente.

Su historia se ha inmortalizado en un documental titulado: Batkid Begins: The wish Heard around the world.

