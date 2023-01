¿Burla o caridad? Arrojaron comida a gente sin techo desde un carro y las hicieron pagar por ello

No cayó en gracia este supuesto acto de generosidad que una madre y su hija, ambas ‘influencers’, compartieron en redes sociales, donde las lapidaron.

Maribe y Danna, conocidas por su canal en YouTube El vaso medio lleno, publicaron un video titulado “24 horas haciendo feliz a los demás”, en el que se ve cómo arrojan bolsas de “ magdalenas ”, unos pequeños bocadillos de repostería, a la gente en la calle.

Mientras realizaban su “obra de caridad” se escuchaba cómo sonreían y, de manera frívola, narraban lo gratificante de su experiencia.

La ocurrencia de tirar bolsas de comida generó toda una polémica en las redes sociales al punto que estas influencers tuvieron que retirar el video de su canal. Sin embargo, en la cuenta en Twitter @janistopia, se han encargado de contar a través de un hilo la conversación que les ha pasado factura a Maribe y Danna:

“-'Ha decidido meterse en barrios... pues así, barrios pobres-conflictivos de Valencia jajaja' -'Está abriendo MI VENTANA, no la suya' -'Y va dando así... conforme se va encontrando a gente'.

'¿Queréis un paquete de MAGDALENAS?' -¡Allá VA, qué tengáis un buen día!

“Como acabáis de ver, así lo estamos haciendo (risas). Llevamos aquí en medio, vamos reponiendo la bolsa de en medio... ¡Toma! ¡Repartiendo como si fuera la CABALGATA DE REYES!

-'¡Que me gusta más porque ves la cara de a quien se lo das! -'¿Es que a la gente se le ilumina la cara, verdad?'”

En una entrevista para el programa español Cuatro al día, denunciaron ser víctimas de ciberacoso e insistieron en sus “buenas intenciones”. Su entrevistador, Joaquín Prat, aprovechó el momento para recordarles que “la solidaridad se ejerce, no se publicita”.

Vea aquí el hilo completo:



Clasismo y romantización de la pobreza en estado puro.



HILO:

(Advierto que es muy bestia) pic.twitter.com/guaUaWPUnK — janistopia (@janistopia) January 18, 2020