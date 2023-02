Cabra en pañales disfrutó de un día de playa y se robó las miradas de todos

Las redes sociales nunca paran de sorprender con las historias curiosas que se comparten allí día a día. En esta ocasión, una cabra se robó las miradas de los visitantes de una playa, pues su familia la llevó a disfrutar de un día de sol con un particular accesorio.

Y es que, para muchos, los animales de compañía se convierten en un miembro más de la familia, por lo que cuando se organizan este tipo de salidas los animales no pueden faltar.

Tal fue el caso de esta cabra, que deslumbró a todas las personas de la playa de Coquimbo, Chile.

El animal llevaba un pañal, objeto que llamó la atención no solo de los visitantes, sino de los internautas, pues todo quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

El metraje no tardó en ser comentado y ocasionó reacciones como “Así no ensucian el mar”, “Sacó a pasear a su mascota y se preocupó de que no ensuciara” y “La cabra disfruta y no le hace daño a nadie”.

Otras noticias sobre animales

Pay de Limón es un perrito que sobrevivió a la tortura de un grupo terrorista llamado Los Zetas , cuyos miembros le amputaron sus patas delanteras y arrojaron a un basurero creyéndolo muerto. Sin embargo, olvidaron que este animalito tenía el corazón de un león.

Le habían cortado uno a uno sus dedos, se habían encarnizado con el entonces cachorro de laboratorio, de sus más depravados y crueles pensamientos. De eso hace ya 12 años.

“Él es un sobreviviente de la crueldad humana y de los grupos de delincuencia organizada”, dijo Patricia Ruiz, fundadora del refugio Milagros Caninos.

De haber sufrido la violencia extrema, Pay de Limón empezó a caminar hacia una mejor vida, la que le dio el santuario y refugio animal Milagros Caninos en México.

Patricia resalta que “lo más importante el perrito no le guarda rencor a nadie. Los humanos sí guardamos rencor, los perros no”.

Y sin rencores y con toda su dulzura, Pay de Limón aspira hoy a convertirse en la mascota más encantadora de los Estados Unidos, gracias a un concurso en las redes sociales en el que aparece liderando las votaciones.

Pay de Limón es, como su nombre, una prueba agridulce, simple, brutal y conmovedora de la crueldad de los carteles de la droga, pero también de la fortaleza, la resiliencia y el amor incondicional.