¡Cacatúa revolucionaria! Quitó con su pico púas antipájaros y se las lanzó a peatones

Estos artículos metálicos son instalados en las cornisas para que las aves no se posen o hagan nidos, algo que no le gustó a la cacatúa.

Como si se tratara de un acto de rebeldía, esta cacatúa decidió ‘combatir’ aquellas cosas que no les permite a los de su clase siquiera tomar un descanso en estas zonas.

Un transeúnte que pasaba por el sitio en Nueva Gales, Australia, grabó con su celular el acto pandillero de esta cacatúa. En el suelo se ve que su travesura llevaba un buen rato y ya había retirado varias de las estructuras, sin embargo, fue pillada in fraganti.





Pero eso no es todo. Con este video viral, otro usuario de redes afirmó haber reconocido a la cacatúa y se atrevió a decir que hace trucos para embaucar a turistas a cambio de un bocadillo.

También, que “Una vez intentó robar las compras de mi carrito de supermercado”, afirmó

