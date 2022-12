Caída de Whatsapp a nivel mundial desata ola de memes en redes sociales

Por más de dos horas, usuarios reportaron fallas en la aplicación de mensajería móvil. La empresa aún no presenta un reporte oficial.

Ante el suceso los cibernautas aprovecharon su creatividad para burlarse con diferentes memes.

Desde la tarde de este miércoles 3 de mayo se reportó la caída a nivel mundial. Usuarios señalan que no reciben ni envían mensajes.

Sin embargo, aún no se conoce un reporte oficial por parte de la compañía.

Según la compañía, más de mil millones de personas en más de 180 países usan la aplicación "para mantenerse en contacto con amigos y familiares, en cualquier momento y lugar".

La palabra Whatsapp se convirtió en tendencia en Twitter y usuarios no dudaron en mofarse de su caída.



He reiniciado 74849347 veces el wifi y me acabo de enterar que es Whatsapp el que no funciona. pic.twitter.com/L5eKbRznGD — JOSE CARLOS (@JoseCarlosCB27) May 3, 2017

Cuando te enteras que #WhatsApp #whatsappdown se cayo en todo el mundo pic.twitter.com/cXYRRAqHaQ — Mario Alvarado (@mario_alvarado) May 3, 2017

-¿Puede arreglar usted Whatsapp?

+ No, para eso no ciervopic.twitter.com/q3062BOzGz — Memes (@tumemediario) May 3, 2017

