Cambio extremo de oveja que fue hallada enferma: su lana pesó más de 35 kilos

Una oveja salvaje, que al parecer llevaba más de 5 años perdida en un bosque de Australia, fue encontrada en lamentables condiciones. Le hicieron un 'cambio extremo' y ahora está en recuperación.

Por el peso extra que cargaba debido a su pelaje, Baarack - como fue llamada por los rescatistas -tiene daños en sus patas y no puede caminar bien. Estuvo a punto de quedarse ciega.

La llevaron al Edgar’s Mission Farm Sanctuary de Lancefield, en Victoria, la esquilaron y la pusieron bajo cuidados intensivos para velar por su pronta recuperación. La lana que le quitaron pesó 35,5 kilos.

🐑✂️ Una oveja salvaje y encontrada enferma en un bosque en Australia, llamada Baarack por los rescatistas, ha producido una lana que pesa más de 35 kilos, después de haber sido esquilada por primera vez en muchos años pic.twitter.com/WYUf3sfFS9 — Reuters Latam (@ReutersLatam) February 24, 2021

“Lo encontraron vagando entre los muchos árboles, animales nativos y peligros de un bosque estatal. Cada día su lana se hacía más y más larga, y su situación más desesperada, mientras que sus posibilidades de supervivencia eran cada vez más escasas”, comentó el santuario.

“Ya no luchará por comida y refugio, ya no estará a merced de los depredadores y ya no será olvidada”, resaltaron.

Aunque aún tiene rasguños por su difícil pasado, su cuerpo es delgado y tiene una úlcera, “todo sanará”, puntualizaron.