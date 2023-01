Cantaleta de niña a su mamá porque no llega a tiempo al colegio es todo un hit en redes sociales

“Estoy todo el tiempo tarde” es una de las frases que menciona la pequeña, mientras camina y reniega.

Maia es una niña argentina que se ha hecho viral gracias al video que publicó la usuaria de Twitter @agusbustoss99 en donde se le puede ver muy enojada diciendo: “Todo el tiempo tarde. Llego tarde por mi mamá. Llego como a las 9 de la mañana al colegio y hay que entrar a las 7”.



Cuando tenes una familia de mierda pic.twitter.com/EBaTILuV1s — Agustina (@agusbustoss99) September 4, 2018

Además agrega, haciendo aún más notorio su enojo, “también me van a buscar tarde. No puede ser, no. Llego tarde, me vienen a buscar tarde, dale”.

Pero lo que realmente ha hecho viral este video es que muchos usuarios dijeron sentirse identificados con la situación. “Mi futura hija quejándose de mí”, dijo una usuaria.

El video acumula más de 3 millones de reproducciones en redes sociales.