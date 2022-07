¿Señal divina? Captan supuesta imagen de Jesucristo en el vidrio de un carro

Una mujer compartió en sus redes sociales lo que para ella y otros creyentes es la imagen de Jesucristo en el vidrio de un carro que estaba estacionado en una calle de La Carlota, Argentina.



Belén Sbarbatti fue quien publicó la fotografía en su cuenta de Facebook, en la que describió: “No soy de publicar muchas cosas, pero esto que me pasó me llena el alma. Esta mañana fui a tirar la basura, me pasó un reflejo, miré al auto que está estacionado en la entrada de mi casa y lo que veo es una imagen de Jesucristo”.

De acuerdo con información del medio local Puntual , la señora se comunicó con el dueño del vehículo y le preguntó si tenía una calcomanía de Jesucristo, pero él le dijo que no.



Asimismo, Belén le envió la fotografía a sus amigas de catequesis que, según ella, “quedaron impresionadas”.



Entretanto, el sacerdote Jorge Basso indicó que este fenómeno "es sin duda algo que no tiene una explicación desde la lógica, es algo extraordinario. Algo que no ocurre habitualmente”.

