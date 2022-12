Carta a Papá Noel: “Los niños de la escuela golpean a mi hermana”

Ryan, de 8 años de edad, le escribió de manera anticipada su carta de regalos a Papá Noel. Solo que este niño se olvidó de los obsequios materiales y, en su lugar, pidió que Amber, su hermana melliza, no sufra más por las burlas, los insultos y los golpes que recibe de sus compañeros de colegio por padecer de sobrepeso.

La carta se conoció gracias al valor de la madre de ambos, Karen Suffern, quien la compartió en Internet a sus amigos, entre ellos el bloguero Tony Posnanski, conocido por sus publicaciones sobre pérdida de peso y quien se encargó de hacerla viral en redes sociales y medios de comunicación.

Esta es la carta de Ryan a Papá Noel:

"Mi mamá me dijo que te enviara una carta para los regalos de Navidad. Quería un carro y un helicóptero a control remoto, pero ya no quiero eso. Los niños en la escuela siguen golpeando a Amber y no es justo, porque ella no les hace nada a ellos y eso me molesta. Recé para que dejaran de hacerlo, pero Dios está ocupado y necesita tu ayuda. ¿Es contra las reglas dar los regalos antes? ¿Puedes pedirles a Big Time Rush que vengan a la fiesta de cumpleaños de Amber? Eso la haría muy feliz. Si no puedes hacer que vengan, dale todo lo que ella te pida. Gracias, Santa. Con amor, Ryan. PD: Mi mamá hace las mejores fiestas de cumpleaños. Puedes venir si quieres".

Suffern reconoció, en una entrevista para CNN iReport , que su hija pesa 64 kilos -casi el doble que su hermano-, sufre trastornos mentales y de humor, así como déficit de atención. La madre se enteró del matoneo o acoso escolar que padecía la niña por la carta que Ryan le escribió a Papá Noel.

Solo le pido a Dios, en la voz de Bruce Springsteen

El artista, más conocido como 'el Jefe', volvió a la Argentina 25 años después de un viaje que marcó sus recuerdos. Quería rendirle tributo a este país, pero no se atrevió a hacerlo en vivo durante su último concierto. Entonces, hizo lo que pocos se atreven: grabó un video y lo subió a YouTube.

"En 1988 vine a Buenos Aires para el tour de Amnistía Internacional. Mis recuerdos están vivos desde aquel tiempo. Vinimos a Argentina cuando el país estaba pasando un momento difícil y luchando por tener un futuro. Para un extranjero, Argentina estaba viva, así que es una gran inspiración para mí estar de vuelta", dijo Springsteen, y acto seguido, comenzó a cantar.

Con guitarra y armónica, 'el Jefe' interpretó Solo le pido a Dios, un homenaje al pueblo argentino y, en general, a toda Latinoamérica. El artista dijo que conoció este tema musical de León Gieco gracias a la cantante Mercedes Sosa.

El video, publicado hace unas horas en YouTube, está a punto de alcanzar las cien mil reproducciones.