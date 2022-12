Carta de un niño a sus padres divorciados

A veces, el amor acaba y las parejas se separan. Pero, ¿qué pasa con los hijos durante ese duro proceso de separación? La respuesta la da un niño en una carta que se ha hecho viral en las redes sociales.

El niño protagoniza una campaña web de una ONG de los Estados Unidos que busca frenar el maltrato a los hijos por parte de los padres que decidieron acabar su relación.

Y es que muchos de estos menores terminan siendo los trofeos o las cargas para sus progenitores.

"Cuando pelean por mí o me ponen en medio de su discusión, me están mandando el mensaje de que ganar entre ustedes es más importante que mi vida", dice el niño en su misiva.

La carta va dirigida a ese papá o a esa mamá que ha dejado en un segundo plano el amor por sus hijos, y que concluye:

"Voy a sentir su apoyo y protección o tendré una cicatriz en mi corazón con un mensaje que se puede descifrar como 'las cosas buenas le pasan a la gente buena, yo debo haber sido malo'. Atentamente, el hijo del divorcio".

Para ver más sobre esta campaña, ingrese a http://www.thechildofdivorce.com/ .

