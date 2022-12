¿Castigo divino? Así terminó conductor iracundo que casi arrolla a un ciclista

Un ciclista, que se enfrentó a un conductor que metros antes estuvo a punto de enviarlo al suelo, grabó el momento en el que su victimario fue el que terminó besando el pavimento.

Cámara en casco, el deportista se dio a la persecución del hombre que conducía un vehículo pequeño a gran velocidad. Logró alcanzarlo en un semáforo, donde se tranzaron en una discusión con palabras de grueso calibre.

Bajo la amenaza de denuncia lanzada por el ciclista, el conductor iracundo se bajó del automóvil para golpearlo y quitarle la cámara. Cuando lanza una patada, el sujeto pierde el equilibrio –porque el control ya lo había perdido hace rato- y cae aparatosamente.

¿Karma instantáneo? Lo cierto es que el video suma este martes 3,2 millones de reproducciones.

El regalo de Twitter para Barack Obama

Llegó el gran día para el presidente 44 de los Estados Unidos, Barack Obama, quien apagó este martes las 54 velas del pastel de su vida. Y Twitter se lo celebró como a todos sus usuarios el día de su cumpleaños.

Cada vez que se ingresaba a la cuenta oficial del mandatario, @BarackObama , globos multicolores aparecían en la parte baja de la pantalla, elevándose luego para desaparecer.

Y cómo no festejar, si Obama cuenta con más de 62 millones de seguidores en Twitter. ¡Larga vida, Señor Presidente!

¡Cuidado con el zorrillo!

Alertado por la comunidad, un policía llegó a un vecindario de Rochester, en Michigan, Estados Unidos, para prestarle los primeros auxilios a un zorrillo que deambulaba sin control con un vaso de yogur atascado en su cabeza.

Después de varios intentos, el agente logró retirarle el envase, pero el animalito respondió levantando su cola en señal de ataque. El uniformado entró en pánico y corrió unos cuantos metros.

Lo que no sabía este agente es que los zorrillos o mofetas solo pueden atacar con su fétido almizcle cuando son adultos. Y este, en particular, era tan solo un bebé.



A police officer never knows what the day will bring. Officer Taylor was called to the 400 block of W. Third St. this morning for a baby skunk with its head stuck in an empty yogurt container. Luckily baby skunks can't spray like adults! Well done Officer Taylor!Posted by Rochester Police on Domingo, 2 de agosto de 2015 https://www.facebook.com/RochesterPolice/videos/856631784451987/

Más de un millón de reproducciones tiene ya este video subido a Facebook por el mismo departamento policial de Rochester.



Zeus, ¿el perro que habla?

Zeus es, sin duda, una mascota aventajada que se esmera por hacerles caso a sus dueños, quienes aseguran que el perro dice “mamá”.

En un video grabado en Perú, se ve cómo Zeus intenta repetir el sonido que sale de la boca de su amo: “mamá”. El animal comienza a aullar hasta lograr un efecto sonoro similar.

Saquen sus propias conclusiones.