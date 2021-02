Causó apagón por ponerse a hacer abdominales en un poste de energía

Un hombre en China escaló un poste de electricidad para hacer abdominales en la cima, provocando un apagón.

El desconocido fue detenido por la Policía luego de sus payasadas el domingo por la noche en las afueras de la ciudad suroeste de Chengdu, dijo el Diario del Pueblo.

Publicó un video en Weibo, similar a Twitter, que lo muestra suspendido a unos 10 metros (30 pies) en el aire mientras hace abdominales en la parte superior de la torre.

"La compañía eléctrica local inició un corte de energía de emergencia que afectó a decenas de miles de hogares", informó el People's Daily.

Los servicios de emergencia, incluido el personal médico, se apresuraron a llegar al lugar, dijo The Paper en Shanghái.

No estaba claro por qué el hombre decidió hacer abdominales fuera del poste, pero los medios estatales pidieron no imitarlo.

"¡El comportamiento del hombre es demasiado peligroso!", dijo uno.

El incidente fue un tema candente en las redes sociales chinas, con al menos 1,7 millones de visitas de un hashtag relacionado con él.

"Estaba molesto porque no había electricidad y cuando veo la noticia y sé el motivo, me siento molesto y me da risa al mismo tiempo", dijo un usuario de Weibo afectado por el extraño incidente.

Otro no lo encontró tan divertido: "Los apagones pueden desperdiciar mucho dinero y potencialmente conducir a un accidente fatal".

La Policía local no hizo comentarios.