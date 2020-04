Chef por poco provoca un incendio durante programa de TV y casi que no se da cuenta

Sus compañeros pasaron de la angustia a la risa por el descuido, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias.

Los cocineros son casi que parte fundamental en los programas mañaneros, pues enseñan recetas saludables o platos fuera de lo común.

Uno de ellos es John Torode, que acompañó desde su casa la emisión del matinal ‘This morning’ emitida en Inglaterra.

En un reciente capítulo, le pidieron que preparara una hamburguesa, pero en un descuido dejó el limpión sobre la estufa encendida y justo ahí dio la espalda, por lo que no se dio cuenta de lo que ocurría.

John seguía con su platillo y fueron los presentadores quienes notaron el pequeño incendio. Al no tener audio en directo, el chef por se demoró unos segundos en enterarse.

'Behind you @JohnTorode1 , you're on fire! FIRE JOHN!'

Afortunadamente el único que sufrió fue el trapo de la cocina, que alcanzó a ser consumido por las llamas. Y de la angustia pasaron a la risa, pues el detector de humo se activó dejando a John aún más desconcertado.

Anyone else use the @hollywills technique for stopping the fire alarm? @Schofe @JohnTorode1 #ThisMorning pic.twitter.com/If9e7IXD0D

— This Morning (@thismorning) April 28, 2020