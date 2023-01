Claves para proteger su información personal en Facebook

Aunque muchos optan por borrar la cuenta, también existen maneras de blindarse en esta red social sin prescindir de ella.

1. ¿Quién puede ver sus publicaciones?

Aquí comienza todo. Para cambiarlo conéctese a Facebook desde un computador.

En la pestaña ubicada en la parte posterior derecha seleccione configuración y luego busque la opción de privacidad.

En la opción ‘¿Quién puede ver las publicaciones que hagas a partir de ahora?’ podrá decidir si sus post estarán disponibles para todo el mundo, todos sus amigos o solo algunos de ellos.

Revise siempre su publicación antes de hacerla porque el grupo escogido se volverá su opción por defecto.

2. ¿Cómo pueden buscarlo?

Justo debajo de la configuración anterior, usted puede escoger, además, las siguientes opciones:

'¿Quién puede buscarte con la dirección de correo electrónico que proporcionaste?'

'¿Quién puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste?'

'¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen a tu perfil?'

Lo ideal sería restringirlas, pero si quiere habilitarlas cierre el cerco entre sus allegados.

3. Limitar las publicaciones

'¿Quieres limitar los destinatarios de las publicaciones que compartiste con los amigos de tus amigos o que hiciste públicas?': esta opción da la posibilidad de corregir descuidos pasados y proteger información que antes estuvo disponible para todos.

4. Etiquetas

Usando el registro de actividad podrá decidir si permite o no ser etiquetado en una publicación. De lo contrario saldrá automáticamente en su muro.

5. Revise su biografía

A la izquierda, en la pestaña biografía y etiquetado, la opción ‘Comprueba lo que ven otras personas en tu biografía’ puede ser su gran aliada para saber qué tanto están viendo de su perfil.

6. Anuncios publicitarios

Hora de modificar las preferencias con respecto a la publicidad. Como navega en internet puede determinar los anuncios que aparecen en su Facebook. Si quiere evitarlos desactive la opción: ‘anuncios basados en tu uso de los sitios web y las aplicaciones’.



Además, dese un paso por la opción ‘Mis intereses’ para conocer la información que Facebook está utilizando para enviar cierta publicidad. En esta opción podrá remover algunos de ellos y darles más importancia a otros.

Sin duda, estas medidas mantendrán más segura su información, pero no lo olvide: es una red social. Si realmente no quiere que algo se vuelva público o esté expuesto, mejor no lo publique.

