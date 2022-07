Cofundador de Iglesia satánica se convirtió al cristianismo: “Apareció Jesús ante mí”

Riaan Swiegelaar es el cofundador de la denominada Iglesia Satánica Sudafricana (South African Satanic Church, SASC), pero su vida empezó a cambiar tras un encuentro especial con una mujer y ahora decidió convertirse al cristianismo.

Vea también: Presentador de la BBC fue pillado con los pies en la mesa y se volvió viral

El pasado lunes, 4 de julio de 2022, Riaan publicó un video en su cuenta de Facebook donde contó su historia de conversión y lo hizo en respuesta a la solicitud de muchas personas que querían conocer el porqué de su decisión.

Publicidad

Según destacó la Agencia Católica de Informaciones, Riaan Swiegelaar se vinculó al satanismo hace cuatro años y dijo que lo hizo porque tuvo “resonancia” con él en un momento en el que se encontraba estaba “muy quebrantado y triste”.

Considera que la razón por la que muchos conectan con el satanismo obedece a que provienen de “un contexto muy quebrantado… roto y herido”.

Respecto a la decisión de abandonar el satanismo, según indicó Riaan, todo empezó con un encuentro muy especial que tuvo con una mujer que se le acercó tras conceder una entrevista a un medio radial cuando era líder de la Iglesia Satánica Sudafricana.

“Le dije: 'No creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista', porque no lo creía. Vino a mí después de la entrevista, después de que dije eso, me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, afirmó.

Publicidad

Riaan sostuvo que eso fue todo lo que ella hizo y que solo le dijo que era un placer conocerlo en persona. Agregó que, una semana después, a través de su estado de WhatsApp, se enteró de que era cristiana.

Le puede interesar: Adolescente de 13 años desapareció tras encontrarse con otro joven que conoció en internet

“Nunca había visto a un cristiano mostrar tanto amor y aceptación incondicional, pese a las cosas que dije, ella hizo eso y eso se me quedó grabado”, puntualizó.

Publicidad

Riaan Swiegelaar afirmó que, días después, estaba realizando un ritual satánico para “obtener más poder”, pero terminó encontrando a Jesús.

“Apareció Jesús ante mí, que era extremadamente arrogante, y dije: 'Si eres Jesús, debes demostrarlo'”, expresó.

Luego, según relató, Jesús lo “inundó con el amor y la energía más hermosos”.

“Lo reconocí de inmediato porque esa mujer en la estación de radio me lo mostró. Así reconocí el amor de Cristo”, aseguró.

Publicidad

Riaan también reveló que tuvo un estilo de vida homosexual y que por ello no se creía digno del amor de Dios.

Ahora, este exsatanista se convirtió al cristianismo y manifiesta que no solo haber sostenido “conversaciones reales con Dios” en el último mes, sino que ha entendido que “el reino de Dios está abierto para todos”.

Publicidad

Vea el video de Riaan Swiegelaar aquí: