Colombia vs. EE. UU.: duelo de selecciones de fútbol en Twitter

El duelo entre las selecciones de Colombia y Estados Unidos se desató por un ranking. Y es que Twitter publicó la lista de las cuentas oficiales de los equipos de fútbol presentes en Brasil 2014 con más seguidores en esa red social.

En un cabeza a cabeza, México y Brasil se disputan el primer lugar con más de un millón 420 mil seguidores cada uno. Hasta el 3 de junio, los brasileños eran líderes, pero un día despué los mexicanos los alcanzaron y pasaron.

Mexico is no 1! @miseleccionmx has overtaken @CBF_Futebol as most-followed #WorldCup team pic.twitter.com/qGsuirs4jv— Twitter Data (@TwitterData) junio 4, 2014

Otra batalla por seguidores se libra entre Colombia y Estados Unidos, tercero y cuarto respectivamente en la lista.

La selección Colombia, con más de 786 seguidores en Twitter, busca defender su posición en la red, luego que Estados Unidos la desafiara con un "¡Vamos por ustedes!".

We're comin' for you @FCFSeleccionCol!! RT @TwitterData: These are the most-followed #WorldCup teams on Twitter. pic.twitter.com/4LHkFQgHv5— U.S. Soccer (@ussoccer) junio 3, 2014

Lo cierto es que la fiebre mundialista tiene a todos con la moral en alto y un gran ánimo de competir, incluso, virtualmente.

Para seguir a la selección Colombia, esta es su cuenta oficial: @fcfseleccioncol

#SomosSelecciónColombia, un sentimiento que se lleva en el corazón. Apoyemos a nuestra Selección con 100 mil RT . pic.twitter.com/uY95AJ7eep— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) junio 6, 2014