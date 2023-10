Colombiano en Australia es atacado por el mismo pájaro cada vez que sale de su casa

Un colombiano en Australia, llamado Alejandro Ríos, publicó un video en TikTok para mostrar cómo, cada vez que sale de su casa, es atacado por el mismo pájaro. Las imágenes se hicieron virales y algunos le dieron consejos.



"Dime que estás en Australia sin decirme que estás en Australia", comenzó diciendo en su grabación, antes de emprender su travesía en bicicleta.

Segundos después comentó que iba camino hacia su trabajo y que en el trayecto “siempre hay un pájaro que me ataca. Van a ver que hoy no es la excepción”. Y así fue, un ave se abalanzó sobre su casco y empezó a picotearlo.

"Pinche pájaro, le voy a poner unos malditos chuzos al casco", comentó el colombiano en Australia mientras se agachaba para protegerse del ataque inusual de este animal.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos bromearon con la extraña situación que vive este colombiano en Australia.

Publicidad

“¿Y cómo te va en Australia??? Bien, aún no tengo amigos, pero ya hice un enemigo!!! 😂😂😂😂”; “¡No te ataca! Te está empujando para que llegues más rápido”, y “cuando reencarne y vea a mi ex no diré nada, pero habrán señales 😂😂”, son algunos de los mensajes.

Pero otros recordaron un programa infantil llamado Bluey, de origen australiano, en el que habría no solo una explicación de por qué se da el ataque del pájaro, sino una solución.

En uno de los episodios, un ave ataca a dos de los protagonistas (el padre y su hija menor) cuando van a visitar a unos amigos. El personaje adulto dice que los agrede porque está cuidando su nido y que el pájaro se abalanza cuando le dan la espalda porque no puede ver los ojos de quien considera un peligro para sus crías.

Publicidad

Al final, a la niña se le ocurre pintar caras en la parte de atrás de la cabeza y así, al darle la espalda al emplumado, este ya no los picotea.

Algunos usuarios recordaron ese capítulo y le expresaron al colombiano en Australia: “Tenías que verlo a los ojos para que no te atacara 😁, ¿no viste Bluey? Haha”; “Te hace falta ver más BLUEY compa, ahí está la respuesta a tu problema”, o “Seguramente pasas cerca al nido”.