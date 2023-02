Comerciante de una tienda de televisores les pone dibujos animados a niños de la calle

Un video conmovedor en el que el comerciante de una tienda de televisores en la India les pone dibujos animados a los niños que habitan en la calle le ha dado la vuelta a las redes sociales.

En el metraje, compartido por la cuenta de Twitter @bestofallll se observa como el hombre está junto a los pequeños y les pregunta sobre qué contenidos desean ver en el televisor.

Finalmente, el comerciante reproduce el video y los menores disfrutan de este.

Pese a que el metraje fue compartido en el mes de enero, tomó bastante relevancia actualmente, siendo replicado por medios de comunicación, por lo que los usuarios no tardaron en reaccionar.

“Qué triste es ver a personas en condición de calle”, “La vida desde el comienzo no es igual para todos”, “Este comerciante les regala a estos chicos algo de alegría”, dijeron en la web.

Otras historias conmovedoras

Joven logró ingresar a la universidad tras intentarlo ocho años: su historia es viral.

Un joven de Perú se ha vuelto viral luego de que logró su gran sueño de pasar a la Universidad Nacional de Ingeniería , después de intentar pasar el examen desde 2015. Los amigos de Baruch Alfonso Cáceres grabaron un video en el que este contó todo lo que hizo para conseguir estudiar Ingeniería de Minas.

Los jóvenes le toman del pelo por las varias academias preuniversitarias en las que estudió para preparar su examen. Sin embargo, una y otra vez veía que no lo lograba.

Sin embargo, el 2023 fue el año de la victoria. Con un puntaje de 12.538, el joven por fin logró su anhelado objetivo de entrar a la universidad. Ahora estudiará Ingeniería de Minas.

Tras las bromas de sus amigos, Baruch soltó una frase que parece le dio la confianza que necesitaba: “Nunca dejes de creer. Siempre confía hasta el final y da todo. Que al final lo vas a hacer”. Tras esa poderosa frase se escuchan los vivas de sus amigos.

Después de hacerse viral por su persistencia, el nuevo aspirante a ingeniero relató que fue su padre quien estuvo dándole ánimos todo el tiempo.

"Él es la persona que siempre me apoyó. Me decía que no bajase los brazos. De tantas decepciones, de tantas caídas, me decía que siguiera, que al inicio cuesta pero que más adelante se verán los frutos", reveló el joven a medios de comunicación de su país.

También indicó que luego de revelarle a su padre que lo había logrado, su progenitor se emocionó. “Mi padre me abrazó y lloramos, me dijo que nunca hay que darse por vencido y que la vida es así", contó.