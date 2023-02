Cometa verde y los memes que dejó tras su paso cerca de la Tierra: "No se vio nada 😂"

Ahora no

Cometa verde y los memes que dej贸 tras su paso cerca de la Tierra: "No se vio nada 馃槀" Seg煤n algunos fan谩ticos, el paso del cometa verde no cumpli贸 con las expectativas: "Qu茅 triste, a m铆 me toc贸 verlo en publicaciones de redes sociales".