Cómico error: mujer compró adorable prenda para regalarle a un bebé sin notar que era de perro

En búsqueda del regalo perfecto para la hija de su mejor amigo, Luchi se dirigió en compañía de su amiga a una tienda en España, y mientras iba caminando no pudo evitar comprar un adorable traje del personaje de Stitch. Sin embargo, ninguna de ellas se percató que era ropa para perro.

Hasta que llegaron a su casa y, mientras grababan un video, se dieron cuenta del error. Y aunque una de las jóvenes parecía muy segura del regalo, las dudas surgieron cuando no entendieron cómo se le pondría al bebé la prenda, ya que tenía dos grandes agujeros donde deberían ir las piernas.

Cinco minutos después, la amiga de Luchi preguntó para qué etapa era el traje y la chica se dio cuenta de que en la etiqueta, debajo del pequeño gorro de Navidad, se encontraba la silueta de un can. Inmediatamente se lo hizo saber a la protagonista del suceso, mientras estallaron a carcajadas.

El clip de la divertida escena se hizo viral en TikTok, en donde acumula hasta el momento más de 16 millones de reproducciones, 2 millones de 'me gusta' y 25 mil comentarios, entre los cuales destacan: "Yo no tengo perros y desde que lo vi me di cuenta de que es para todo menos para bebé 😂😂😂", "Lo primero que pensé fue 'mira que bonita la ropa para el perro' y cuando dijo que para el pañal me quedé 😳", "Pensaba que estaba hablando de un perro, no de un niño🤣🤣🤣", "Le tocó al bebé usarlo jajaja, ni modo".

Mire aquí el video:

Luchi, en otro video en compañía de su amiga, explicó que al contrale so sucedido al padre de la bebé, su amigo, el hombre se río muchísimo.