¿Cómo hizo esta niña para tener un corazón perfecto en el esófago?

La pequeña de 3 años llegó a urgencias de un hospital con sus padres. Lo que revelaron los exámenes sorprendió a médicos.

A pesar de no presentar dolor en el pecho ni signos de vómito, su mal estado era notable y decidieron practicarle una radiografía de tórax.

En el resultado pudieron notar una forma de corazón: la menor, que vive en EE. UU., había ingerido un colgante de oro, por lo que fue remitida a un proceso de extracción endoscópica inmediata.

Imagen tomada de: The New England Journal of Medicine

Según el informe que presentó un hospital de California a la prensa, la niña fue dada de alta y se recupera en su casa.