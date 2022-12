¡Como si fuera de 20! Esta anciana de 90 años hace twerking junto a Papá Noel para celebrar Navidad

Da alegres pasos, pese a necesitar un caminador para mantenerse en pie. El video se ha hecho viral.

La protagonista vive en una residencia para ancianos en Washington D.C, en Estados Unidos.

Todos los años en época navideña, el ancianato recibe la visita del pastor Christopher Tate y su familia. Él -disfrazado de Papá Noel- y sus hijas reparten regalos.

Cuando Tate llegó a la habitación de la anciana de 90 años, esta le hizo una peculiar propuesta: “Fuimos a la casa de retiro y mientras mi hija y las ayudantes repartían los regalos, yo fui de habitación en habitación felicitando a los ancianitos. Cuando me acerqué (a la anciana), ella me dijo, ‘Santa, yo quiero bailar’”.

La anciana pidió que pusieran "O Come, all ye Faithfull" y comenzó a bailar junto a 'Santa'. A pesar de que la mujer solo puede desplazarse con un caminador, se movió con total soltura.

Los pasos sorprendieron a todos en el lugar. “Quedé en shock con sus movimientos”, cuenta el pastor.

El video del baile fue publicado en Facebook y en pocas horas fue replicado a una escala viral. “Incontable mensajes me llegaron de todo el mundo. Las notificaciones de Facebook casi hacen que mi iPad explotara” afirma Tate.