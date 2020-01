Como un huésped más, enorme elefante se paseó por lujoso hotel

En un video, que parece sacado de ‘Una noche en el museo’, el animal decidió entrar al lugar, ubicado en un parque natural de Sri Lanka.

Este gran e inusual invitado ingresó al hotel cinco estrellas Jetwing Yala y recorrió el lobby, tranquilamente, derribando con su trompa algunos objetos a su paso.

El momento fue registrado por la usuaria Upuli, quien lo publicó en Twitter con la siguiente explicación: "Me desperté con un mensaje de texto de mi madre sobre cómo un elefante salvaje entró en un hotel de Sri Lanka y deambuló suavemente mientras hurgaba cosas con su trompa".

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30

— Upuli (@upidaisy) January 19, 2020