“Con c de campeón y c de cocinera”: campaña de Carrefour desató polémica en Argentina

La publicidad de la cadena de tiendas para el Día del Niño indignó a muchos en las redes sociales, pues fue considerada sexista.

Este 19 de agosto se celebra en el país austral el día de los pequeños y para conmemorarlo es tradicional que los establecimientos comerciales hagan actividades y ofertas.

Sin embargo, la campaña de la multinacional francesa ha levantado ampolla pues muestra dos carteles. Uno en la que un niño es motociclista y la leyenda dice “Con c de campeón” y otro en el que una niña es cocinera y dice “Con c de cocinera”.

La ira no se hizo esperar entre las redes sociales:



Porque, obvio, a qué pibita se le ocurre ser CAMPEONA cuando puede ser COCINERA. Para que no te olvides nunca de que, aunque conquistaste muchos derechos, tu lugar sigue siendo ESE 🙄🙄🙄 Gracias Carrefour pic.twitter.com/ELi9Hx14W1 — Celeste Murillo (@rompe_teclas) July 31, 2018

¡Esperen! ¡Hay más! Coqueta 😗😗 Para qué vas a estudiar arquitectura o maestra mayor de obras si podés ser COQUETA! Obvio, en qué estaba pensando?! pic.twitter.com/qZmL9CWDv3 — Celeste Murillo (@rompe_teclas) July 31, 2018

No solo las mujeres se pronunciaron, también los hombres.



Que en pleno siglo XXI todavía se aprueben campañas de este tipo, es un paso atrás en la diversidad que tanto cuesta conseguir. Que vergüenza Carrefour pic.twitter.com/0qSpkPvUeU — Iván Martínez de Miguel (@IvanMdeMiguel) August 1, 2018

Por supuesto, el tema se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Ante las críticas, Carrefour tuvo que ofrecer disculpas y retirar los pendones de la campaña.



Pedimos disculpas por la campaña que está en algunas de nuestras sucursales. La misma ha sido un error y de ninguna manera representa lo que nuestra empresa piensa y hace en materia de diversidad. Ya estamos retirando las imágenes de nuestras tiendas. Saludos. — Carrefour Argentina (@carrefourarg) July 31, 2018