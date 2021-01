Con enternecedora nota, niña evitó que sus padres terminaran viviendo en la calle

Esta historia en Wagga Wagga, a cinco horas de Sídney (Australia ), conmueve en distintas partes del mundo. Abigail es la pequeña de 10 años que -con un tierno gesto- le dio un giro inesperado al rumbo de sus padres.

En medio de la pandemia del COVID-19 , la familia Touzel vio que su contrato de arrendamiento estaba por terminarse y comenzó a buscar un hogar. No obstante, debido al incremento del teletrabajo, los precios estaban por los cielos.

Pasaban los días y nada que encontraban a donde ir, pues las ofertas que hacían estaban por debajo del precio del mercado.

Entonces comenzaron a pensar en la posibilidad de armar un campamento para vivir en la calle, por lo menos mientras los precios bajaban.

“Los precios seguían subiendo”, dijo Bec Touzel a Nine News.

Al ver lo que estaba sucediendo, Abigail -de 10 años- tomó sus ahorros en monedas y escribió una nota que dejó encima de la cama de sus padres.

“Mami y papi, este dinero es para la casa y otras cosas. No necesitan regresármelo, es de ustedes ahora”, decía el mensaje que estaba junto a 11 dólares australianos, unos 32 mil pesos colombianos.

El gesto los conmovió y su mamá tuvo la idea de adjuntar la nota con una nueva oferta por una casa.

“Como en una hora, el agente inmobiliario me llamo y me dijo: ‘Dios mío, esa nota me hizo llorar. La enviaré con la oferta”, contó Bec.

Al final, la inmobiliaria respondió que era un poco baja, que incluso tenían mejores opciones pero que “nadie había podido sacarse la nota de Abigail de la cabeza”. ¡La casa era de ellos!

Según dio a conocer la señora Touzel, el mensaje les hizo recordar a los dueños -que tienen dos hijos- lo difícil que fue para ellos conseguir su primer hogar.

Final feliz para una pequeña que, con su generoso corazón, logró lo que parecía imposible.