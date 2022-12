Con esta foto de su hijo, mamá revela desgarradora lucha contra el cáncer

Segura de que iba a recibir críticas por la imagen del pequeño con pañal en un baño, escribió una carta explicando lo que para ella significaba esa foto y cuál es la lucha diaria que enfrenta junto al amor de su vida.

Love What Matters, sitio web dedicado a celebrar momentos importantes para las personas, fue la plataforma que permitió conocer esta historia que rompe corazones y vuelve a evidenciar la brutal lucha contra el cáncer.

Esta es la carta publicada por el usuario Stinky Joe's #1 Pit Crew:

“Para aquellos que pelean contra el cáncer y sufren la quimioterapia. Para cualquiera que atraviesa por esta horrible enfermedad. Esto se va a poner real, realmente duro y rápido. Esta foto que publico es de esta mañana y antes de que griten y lloren ‘por qué ella publicaría una foto de él en pañales’ ¡Qué indecencia! Pues bien, primero esta imagen no muestra nada más que alguien en traje de baño y segundo la vida no siempre es políticamente correcta, no siempre es bonita y esto es real. El cáncer destruye a una persona”.

Esto sucedió en la mañana después de llevar a Drake al baño. Sí, usa pañales porque el 75% de las veces no puede controlar sus hábitos cuando se trata de ir al baño. Él está demasiado flaco porque tengo que rogarle que coma un solo grano de comida o un vaso de agua durante el día. Esto es tener a tu hijo durmiendo contigo en la noche porque está asustado de que pase algo y esté solo. Y cuando dice que pase algo se refiere a morir.

Esto es tener conversaciones en la mitad de la noche con un niño de 10 años que se pregunta si cuando muera irá al cielo y podrá ver a su papá allí, hablar y jugar con él. Esto es él extremadamente débil para salir de la cama o con la necesidad de que alguien lo lleve en una silla de ruedas. Es él quedándose dormido mientras alguien le habla porque está exhausto.

Esto es Drake vomitando cada medicamento que le doy porque su estómago está vacío, a excepción de la cucharada de yogur que le di junto a sus píldoras. Es él tomando 44 píldoras de quimioterapia en cuestión de 24 horas. Es él diciéndome ‘mami, no lo voy a lograr’. Es él negándose a ser tocado porque le duele mucho y usando morfina para poder pasar el día. Es él diciéndome que está asustado y piensa que no llegará a su cumpleaños número once.

Esto soy yo diciéndole que seguiré peleando por él cuando él no pueda más. Esto somos él y yo, nuestro mundo.

Este es Drake, Stinky Joe, todo mi mundo. Desde el momento que supe que estaba embarazada y por siempre, él ha sido la razón de mi vida. Él es mi sonrisa, mi amor, mi corazón latiendo. Además, es mis lágrimas, mi dolor de corazón, mi ceño fruncido. Él es mi vida”.

A raíz del comentario miles se solidarizaron con Drake y le enviaron mensajes de apoyo. Su historia no solo conmueve en redes sociales, aparta prejuicios e inspira a quienes combaten día a día enfermedades como esta.