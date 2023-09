Con pruebas en mano, esta mujer dice que se mudó a una casa embrujada: “Tengo miedo por primera vez”

Los usuarios de las redes sociales no salen del asombro tras conocer la historia de Giuliana De Cesare, una joven que asegura que su casa está embrujada. Ella ha grabado varios videos de supuesta actividad paranormal que dejan a más de uno con los pelos de punta.

El primer suceso extraño que ocurrió tiene que ver con su teléfono. Según su relato, varias llamadas salieron desde su celular, algo que era imposible, pues ella ya estaba durmiendo y el aparato estaba cargando en el nochero.

“Nos mudamos a la casa de mi bisabuela y no paran de pasar cosas raras. Hace dos semanas nos mudamos a la casa, que es enorme, antigua, tiene como 80 años. Desde que nos mudamos, no dormimos normal, sentimos que dormimos de una manera extraña, que estamos cansados, nos despertamos varias veces, es raro. Desde mi celular salieron llamadas que yo no hice porque estaba durmiendo. El celular estaba en la mesita de luz cargando”, narró.

Pero las llamadas no fueron todo. Al día siguiente, su celular apareció con fotos en la galería que ella no había tomado. La hora en la que se capturaron las imágenes es a las tres de la mañana y ella en ese momento estaba dormida.

“Me voy a dormir y cuando me desperté me di cuenta que tenía un montón de fotos y de videos que yo no había tomado, fotos raras. Me fijé en la hora y eran las tres de la mañana, pero estaba dormida. Yo no saqué esas fotos. Yo no siento ninguna energía rara, no siento nada malo, no sé cómo explicarlo”, contó.

Indicó que la experiencia más terrorífica la vivió con un juguete. Manifestó que esa situación le causó “miedo” por primera vez desde que llegó a esa supuesta casa embrujada.

"Acaba de pasar algo que de verdad me asustó y creo que tengo miedo por primera vez. Antes era curiosidad y misterio, pero ya es miedo. Estaba acostada, mi marido estaba donde tiene la tele y viendo un partido. De repente se encendió el juguete que tienen las cunas y nada, apenas se prendió me quedé mirando, no entendía nada. Yo sabía que esto en algún momento iba a pasar”, recalcó.

Su última actualización sobre el caso fue hace una semana y desde ese momento no ha vuelto a contar a sus seguidores cómo va la situación paranormal en esta nueva casa aparentemente embrujada.