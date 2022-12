Con su poderoso olfato, esta perrita logró salvar a un bebé delfín

Rich Wilcock paseaba con su perrita Leia por la zona costera de Criccieth, en Gales, Reino Unido, cuando su mascota empezó a ladrar insistentemente. Se mostraba ansiosa, como queriendo que su amo la acompañara a la orilla del mar.

El hombre le hizo caso a Leia y la siguió durante casi un kilómetro hasta llegar a la playa, donde vio a un bebé delfín que luchaba por volver al mar, luego de quedar atascado entre las piedras.

Leia, una cocker spaniel, al parecer logró detectar con su poderoso olfato al animal moribundo.

Al comienzo, Wilcock pensó que se trataba de un tiburón, pero cuando lo tuvo tan cerca vio que era una cría de delfín exhausta de luchar por su vida.

Tomó al bebé con sus manos y lo ayudó a desplazarse, pero la marea se encargaba de devolverlo a la orilla. Tuvieron que pasar algunos minutos para que el pequeño delfín pudiera por fin nadar por su cuenta y regresar a casa.

Si no fuera por Leia y su amo, otro habría sido el final.



“Plutón tiene corazón”

Las primeras imágenes de Plutón captadas por la sonda New Horizons hicieron volar la imaginación de miles de tuiteros en el mundo que no pasaron inadvertida la singular mancha del planeta enano.

El sombreado –exclamaron- simula un corazón, por lo que ya le han llamado “el planeta enamorado”.

Hasta la NASA ha decidido alimentar esta percepción con la imagen que acompaña el cabezote de su cuenta oficial en Twitter.

Luego de un viaje de 4.800 millones de kilómetros y a una velocidad de 49.300 kilómetros por hora, la sonda captó lo que la humanidad esperaba desde hacía 85 años, cuando Plutón fue descubierto por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaug.

El buscador Google también se unió a la hazaña con este doodle.

Sobre Plutón, algunas curiosidades:

-En 2006, la Unión Astronómica Internacional le retiró la calidad de planeta debido a su pequeño tamaño. Desde entonces, Plutón es un planeta enano y el Sistema Solar tiene ocho planetas.

-Con un diámetro de cerca de 2.300 kilómetros, Plutón es bastante más pequeño que la Luna, cuyo diámetro es de 3.474 Km.

-La masa de Plutón es 500 veces menor que la de la Tierra. Está compuesta de rocas y hielo de metano, pero también contiene hielo de agua.

-El planeta enano cumple una vuelta en torno al Sol cada 247,7 años terrestres.

-Un día en Plutón dura seis días terrestres, es decir 153 horas.

-El planeta tiene cinco lunas. La más grande, Caronte, también será estudiada de cerca por la sonda de la NASA.